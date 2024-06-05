Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 10 yaşındaki kitap kurdu Ahmet Destan Kara'yı kabul etti - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 10 yaşındaki kitap kurdu Ahmet Destan Kara'yı kabul etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 10 yaşındaki kitap kurdu Ahmet Destan Kara\'yı kabul etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Atatürk İlkokulu öğrencisi Ahmet Destan Kara'yı, 4 yılda 5 bin 10 kitap okuması nedeniyle makamında kabul etti. Vali Aygöl, Kara'ya kitap ve futbol topu hediye etti.

05.06.2024 14:48
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 4 yılda 5 bin 10 kitap okuyan 10 yaşındaki Ahmet Destan Kara ile ailesini makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, Atatürk İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Kara'yı, okuma azminden ve kitaplara olan tutkusundan dolayı takdirle karşıladı.

Hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona eren ziyaretin ardından Aygöl, Kara'ya kitap ve futbol topu hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 10 yaşındaki kitap kurdu Ahmet Destan Kara'yı kabul etti - Son Dakika

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