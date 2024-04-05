Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AA'nın 104. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AA'nın 104. yıl dönümünü kutladı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AA\'nın 104. yıl dönümünü kutladı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Aygöl, AA'nın Türk basını için gazetecilik ve habercilik alanında bir okul niteliği taşıdığını belirtti ve tüm çalışanların başarılı faaliyetlerinin devamını diledi.

05.04.2024 15:53
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Aygöl, mesajında, AA'nın Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele'nin haklılığını dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu anımsattı.

AA'nın Cumhuriyet'in kuruluşuna ve gelişimine tanıklık ettiğini belirten Aygöl, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Ajansının haber ve yayınları, araştırmacılar için önemli bir kaynak niteliğini taşımaktadır. Yayıncılık anlayışı ve misyonuyla, yetiştirdiği çok sayıda gazeteciyle basın alanında öncü olan milli ajansımız, Türk basını için gazetecilik ve habercilik alanında bir okul niteliği taşımaktadır. Bir asrı aşkın bilgi ve birikimine ileri teknolojiyi ekleyen, yalnızca ulusal basınımızın değil dünyanın önde gelen, saygın ajanslarından biri olan Anadolu Ajansının kuruluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutluyor, tüm çalışanlarının başarılı faaliyetlerinin devamını diliyorum."

Kaynak: AA

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