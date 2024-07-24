Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Çerkeşli Köyünde Şeftali Hasadı Yaptı - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Çerkeşli Köyünde Şeftali Hasadı Yaptı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli'nin Çerkeşli köyünde çiftçilerle birlikte şeftali hasadı yaptı. Aygöl, köyde yıllık 20 dekar alanda yapılan şeftali üretiminin bu sene 41 bin ton olacağını belirtti. Üretimin önemli bir bölümünün ihracat olarak yurtdışına gittiğini söyleyen Aygöl, köyde bulunan soğuk hava depolarında muhafaza edilen şeftalilerin ileriki aylarda tekrar satışa sunulduğunu ifade etti. Şeftali tarlasındaki ürünü alan tüccar Recep Alkış ise Çerkeşli köyünde yetişen şeftalinin Bursa şeftalisini aratmadığını ve bu ürünleri Rusya, Almanya, Hollanda ve Kıbrıs'a ihraç ettiklerini belirtti. Şeftali hasadına Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ve çiftçiler de katıldı.

24.07.2024 16:47
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl Osmaneli'nin Çerkeşli köyünde çiftçilerle birlikte şeftali hasadı yaptı.

Aygöl "Çerkeşli köyümüzde bugün şeftali haşatına başladık. Köyümüzde yıllık 20 dekar alanda şeftali üretimi yapılıyor. Bu sene üretimimiz 41bin ton şeftali hasatımız olacak. Kırkbirkere maşallah diyelim o zaman. Bu önemli üretimin önemli bölümü ihracatı olarak ürünlerimiz yurtdışına gidiyor. Diğer bölümü de yurt içinde satışlarımızı yapıyoruz. Ayrıca köyümüzde 5 bin tonluk soğuk hava depoları bulunmakta satışı yapılamayan şeftalilerde bu depolarda muhafaza ederek ileriki ayarlarda tekrar satışa sunuyoruz. Ben bereketli bir yıl olmasını diliyorum." dedi.

Şeftali tarlasındaki ürünü alan tüccar Recep Alkış "Çerkeşli köyünde yetişen şeftali aromasıyla, tadıyla Bursa şeftalisini aratmıyor. Biz de buralardan aldığımız ürünleri Rusya, Almanya, Hollanda ve Kıbrıs'a ihracatını yapıyoruz. Dört, beş ülkeye gönderiyoruz." dedi.

Çerkeşli Köyünde gerçekleştirilen şeftali hasadına Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ve çiftçiler katıldı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Çerkeşli Köyünde Şeftali Hasadı Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Çerkeşli Köyünde Şeftali Hasadı Yaptı - Son Dakika
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