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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaret etti - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaret etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 'BİL-EN Programı' kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna sürpriz ziyarette bulundu. Vali Aygöl, öğrencilerin ve velilerin ilgisiyle karşılaşarak, öğrencilere Togg'la buluşturma sözü verdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaret etti
05.01.2024 - 12:54,
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "BİL-EN Programı" kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Aygöl, velilerin kendisinin okula gelmeyeceğini düşündüklerini öğrenmesi üzerine Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna sürpriz ziyarette bulundu.

Ziyarette öğrencilerin ve velilerin ilgisiyle karşılaşan Vali Aygöl, kentteki her okulu uzak ya da yakın gözetmeksizin ziyaret edeceklerini belirterek, öğrencilere Togg'la buluşturma sözü verdi.

Okuldaki okuma etkinliğine katılan, velilerin ve öğretmenlerin taleplerini dinleyen Aygöl, tüm eğitim çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: AA
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