Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Murat Hüdavendigar Ortaokulu\'ndaki \'Sahip\'siz Manav\' bölümünden alışveriş yaptı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Bilecik Eğitimde Niteliği Geliştirme ve Vizyon (BİL-EN) Projesi" kapsamında ziyaret ettiği Murat Hüdavendigar Ortaokulu'ndaki "Sahip'siz' Manav" bölümünden alışveriş yaptı.

Okul girişinde oluşturulan "iyilik köşesi" hakkında Okul Müdürü Murat Aydoğan'dan bilgi alan ve uygulamayı başlatan yönetimi tebrik eden Aygöl, "Okulumuzda iyilik köşesi oluşturulmuş. Parası olan köşeden meyvesini alıyor sandığa parasını atıyor, bazen fazlasını atıyor. İhtiyacı olan da faydalanıyor. İyilikte yarışmaya devam." ifadesini kullandı.

Aydoğan da bölümde yer alan meyveleri almak isteyen öğrencilerin herhangi bir satıcı olmadan ücretini bu bölümdeki kasaya bıraktıklarını, öğrencileri meyve tüketimine yönlendirmeyi ve onları doğru davranışlar sergilemeye teşvik etmeyi amaçladıklarını anlattı.

Okulun 8. sınıf öğrencileri ile bir araya gelen Vali Aygöl, özellikle akıllı telefon kullanımında dikkatli olması gerektiğini dile getirerek, süre konusunda aşırı telefon kullanımının olumsuz etkileri olabileceğini belirtti.