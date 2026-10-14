Bilecik Valisi Sözer, Bozüyük TSO heyetini ağırladı ve fotoğraf çektirdi

Bilecik Valisi Sözer, Bozüyük TSO heyetini ağırladı ve fotoğraf çektirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) heyetini kabul etti. Görevine yeniden seçilen Bozüyük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik ve beraberindekilerin katıldığı kabulde Sözer, heyetle fotoğraf çektirdi.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) heyetini kabul etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulünde Sözer, görevine yeniden seçilen Bozüyük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik ve beraberindekilerle görüştü.
Sözer, daha sonra heyet ile fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA
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