Bilecik Vezirhan'da iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Bilecik Vezirhan'da iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

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Bilecik Vezirhan\'da iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi
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Bilecik Vezirhan'da iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Ölen kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü, tırların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Bilecik'te 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Salih Kara (61) idaresindeki 34 DMJ 528 plakalı tır, Vezirhan beldesi yakınlarında İ.C. (46) yönetimindeki 06 TBF 02 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Salih Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kara'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, tırların çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA
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