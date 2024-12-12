Sakarya- Bilecik D-650 kara yolunda kontrolden çıkarak yolda çaprazlayan tır, ulaşımda aksamaya neden oldu.
Kara yolunun Sakarya istikameti Şerefiye mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 YH 097 plakalı tır, kontrolden çıktı.
Yolu makaslayan tırla aynı yönde ilerleyen 34 FBV 221 plakalı otomobil ile 06 CZE 064 plakalı tır çarpıştı.
Sakarya istikametinin ulaşıma kapanması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.
Makaslayan tırın ve kaza yapan araçların ekiplerce yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Bilecik Yolunda Tır Kazası: Ulaşımda Aksamalar - Son Dakika
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