Bilek güreşinde Avrupa şampiyonluğu hedefi

28.04.2026 12:11
Kayseri'de yaşayan 15 yaşındaki bilek güreşçisi Neslihan Kibar, Türkiye şampiyonluğunun ardından ilk kez katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Demir Karamancı Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Neslihan Kibar, Yalova'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 45 kiloda birinci olarak milli takıma seçildi. Gelecek ay Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan Neslihan, altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Gençlik ERVA Spor Kulübü sporcusu Neslihan, yaklaşık 3 yıldır bilek güreşi yaptığını belirterek, 'Avrupa'da sağ kolda şampiyon olmak istiyorum. Kendime güveniyorum.' dedi. Antrenör Davut Gökdoğan ise Neslihan'ın disiplinli çalışmasıyla bir yılda Türkiye şampiyonu olduğunu ve Avrupa'da da başarılı olacağına inandıklarını söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Avrupa Şampiyonası, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Samed Ağırbaş, Korea Times’a yazdı: Enerji verimliliği, yalnızca emisyonları azaltmakla kalmaz Samed Ağırbaş, Korea Times'a yazdı: Enerji verimliliği, yalnızca emisyonları azaltmakla kalmaz
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı Suçlama yüz kızartıcı Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Bu proje Hürmüz krizini çözer mi Bu proje Hürmüz krizini çözer mi?
Kadınlar derbisinde inanılmaz son Galatasaray, Fenerbahçe’yi geriden gelip yendi Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

11:43
Ülke gündeminde 1. sırada Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi
Ülke gündeminde 1. sırada! Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
11:18
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
09:19
Celal Karatüre’nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
