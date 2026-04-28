Bilek güreşinde Avrupa şampiyonluğu hedefi

Demir Karamancı Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Neslihan Kibar, Yalova'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 45 kiloda birinci olarak milli takıma seçildi. Gelecek ay Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan Neslihan, altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Gençlik ERVA Spor Kulübü sporcusu Neslihan, yaklaşık 3 yıldır bilek güreşi yaptığını belirterek, 'Avrupa'da sağ kolda şampiyon olmak istiyorum. Kendime güveniyorum.' dedi. Antrenör Davut Gökdoğan ise Neslihan'ın disiplinli çalışmasıyla bir yılda Türkiye şampiyonu olduğunu ve Avrupa'da da başarılı olacağına inandıklarını söyledi.