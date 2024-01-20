Bilgisayarını internet sitesinden satmak istedi dolandırıcıların hedefi oldu

İSTANBUL - Kartal'da internet üzerinden dizüstü bilgisayarını satmak isteyen bir şahıs, dolandırıcıların hedefi oldu. Toplamda bin liralık kaybı olan genç, "benim bin liram gitti, internet sitesinden satış yaparken dikkatli olun" uyarısında bulundu.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Kartal'da yaşandı. Özel bir iş merkezinin güvenlik görevlisi olarak görev yapan Alican Yılmaz(25), 28 bin lira değerindeki dizüstü bilgisayarını satmak için bilindik bir internet sitesi üzerinden ilan verdi. İlanın paylaşılmasının ardından İzmir'de yaşayan Serdar Yemin ismindeki şahıs bu dizüstü bilgisayarı satın almak istedi. Pazarlık dahi yapmadan bilgisayarı acilen almak istediğini ama kendi belirlediği kargo şirketiyle satıcının bilgisayarı İzmir'e göndermesini isteyen şahıs, kargocudan alınan dekontu kendisine paylaşmasını ve bunun karşılığında bir miktar kapora göndereceğini söyledi. Bu tekliflere inanan satıcı Alican Yılmaz, bilgisayarı paketleyip ücretini ödeyerek kargoya verdi. Aradan geçen saatler sonrasında İzmir'den bilgisayarı alacak olan Serdar Yemin tarafından herhangi bir kapora ücreti gelmediğini ve aradığında şüpheli konuştuğunu fark eden satıcı Alican Yılmaz, ürünü verdiği kargo firmasının İzmir şubesini arayarak kargosunun gönderimini iptal etnek istediğini ve kargosunu kimseye verilmemesini istedi. Ardından bilgisayarı almak isteyen şahıs kargo şubesine giderek satıcının kendisine attığı kargo dekontunu gösterip Alican Yılmaz'ın bilgisayarı kendisinin almasını istediğini söyledi. Yaklaşık 28 bin liralık bilgisayarı kargo şubesinden alamayacağını anlayan dolandırıcı şahıs kargo şubesinden çıkarak uzaklaştı. Maddi değeri yüksek olan dizüstü bilgisayarını dolandırıcıya kaptırmayan Alican Yılmaz, yanlızca kargo ücreti ödeyerek bin liralık bir kaybı oldu.

"İnternetten ürün satanlar dikkat etsin"

Dolandırıcıların hedefi olan Alican Yılmaz, "ben bilgisayarımı satmak için internet üzerinden ilana koydum. İlana da İzmir'den bir arkadaş yazdı. Ürünü çok beğendiğini ama İzmir'de oturduğunu söyledi. Ben de akrabam olduğunu onun üzerinden gönderebileceğimi söyledim. O da çok sevindiğini buraya yollarsan kargo ücretini dekontu bana atarsan karşılayabilirim söyledi. Kapora ücreti de göndereceğini söyledi. Ben de güvendim tamam dedim. Kargoyu paketledim tam yollayacağım sırada evime yakın olan kargo firmasıyla göndereceğimi söyledim. Bana bana ısrarla kendisinin önerdiği kargo şirketine vermemi söyledi. Ben de tamam dedim sorun değil dedim. Kargoyu gönderdikten sonra kargo dekontunu İzmir'deki şahısa attım ki kargo ücretini ve ürün için kapora parası yollasın bana ama adamdan iki üç saat haber alamadım. Söz verdiği parayı da göndermedi. Tabii ben açmayınca şahıs telefonu şüphelendim ve kargo şubesinin İzmir'deki şubesini aradım. Kargomu kimseye vermeyin bana geri gönderin ben göndermekten vazgeçtim diye belirttim. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra İzmir'deki kargo şubesinde çalışan kişi beni aradı bir şahıs geldi elinde sizin paylaştığımız dekontla bilgisayar bana gönderildi diyerek almak istedi ama biz vermedik dedi. Şahısla mesajlaşmalarımızda var gösterebilirim. Ben kargo ücreti ödedim ve bin lira gibi bir kaybım oldu. Böyle İnternet üzerinden dolandırıcılık çok fazla ürün satanlar dikkat etsin "diye konuştu.