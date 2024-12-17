Bilim Atlası Kampı ile Öğrencilere Bilim Deneyimi - Son Dakika
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Bilim Atlası Kampı ile Öğrencilere Bilim Deneyimi

Konya Bilim Merkezi, lisans ve lisansüstü öğrenciler için bilimsel kamp düzenleyerek deneyim sunuyor.

17.12.2024 14:49
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Konya Bilim Merkezi, lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilim merkezini deneyimlemesi amacıyla Bilim Atlası Kampı'na ev sahipliği yaptı.

Yılda iki kez düzenlenen kampın güz dönemi programında, fizik, kimya, astronomi ve teknoloji alanlarında deneyler ve atölye çalışmalarıyla temel bilimler hakkında bilgi veriliyor. Bahar döneminde ise matematik, biyoloji, yer bilimi ve tasarım alanlarında etkinlik gerçekleştiriliyor.

Her gün farklı bir bilim dalını deneyimlemenin yanı sıra Konya Bilim Merkezi sergi galerilerini ziyaret eden öğrenciler, planetaryumda filmi izleme ve gökyüzü gözlem etkinliğine de katılıyor. Bilimsel yöntemin tüm aşamalarını uygulamalı olarak deneyimleme imkanı sunan Bilim Atlası Kampı, katılımcıların teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmelerine ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilim Atlası Kampı ile Öğrencilere Bilim Deneyimi - Son Dakika

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