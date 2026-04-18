Bilim Festivali Fildişi Sahili'nde - Son Dakika
Bilim Festivali Fildişi Sahili'nde

18.04.2026 18:58
TMV, Abidjan'da 21 Nisan'da Science Fest Africa 2026 etkinliğini düzenleyecek.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), 21 Nisan'da Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde Science Fest Africa (SFA) 2026 etkinliğini gerçekleştirecek.

TMV'den yapılan açıklamaya göre, 21 Nisan'da ikincisi yapılacak SFA'ya 27 Afrika ülkesinden öğrenci, akademisyen ve kurum temsilcilerinin katılımı bekleniyor.

Abidjan'da düzenlenecek etkinlik, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında kıta ölçeğinde önemli buluşma noktası olacak.

Etkinliğe, Türkiye'den ve Afrika ülkelerinden teknoloji, sanayi ve eğitim alanlarından sorumlu üst düzey yetkililer, akademisyenler, uluslararası kuruluş temsilcileri ve bilim insanlarının katılması öngörülüyor.

Türkiye ve Abidjan'daki üniversitelerden temsilcilerin yanı sıra eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren T3 Vakfı, VEX ve Riders gibi kuruluşların da yer alması beklenen etkinlik kapsamında bilim ve teknoloji temalı konferanslar, yenilikçi projelerin sergileneceği alanlar, atölye çalışmaları ve lise öğrencilerine yönelik "Maarif Innovative Projects" bilim yarışması düzenlenecek.

Etkinlik çerçevesinde ayrıca teknoloji, bilim ve eğitim alanlarında uzman isimler olan Maram Kaire, Blerta Cela, Muammer Dolmacı ve Mame Omar Diop'un katılımıyla paneller gerçekleştirilecek.

Gençlerin bilimsel üretim süreçlerine aktif katılımını teşvik etmeyi hedefleyen etkinliğin, ülkeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sağlaması bekleniyor.

TMV'nin küresel eğitim vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen SFA'nın, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki bilim, eğitim ve inovasyon alanlarındaki işbirliğini güçlendirmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilim Festivali Fildişi Sahili'nde - Son Dakika

SON DAKİKA: Bilim Festivali Fildişi Sahili'nde - Son Dakika
