Bilim Firarda Etkinliği Sultangazi'de

Sultangazi Belediyesinin mahalle mahalle gerçekleştirdiği "Bilim Firarda" etkinliği, çocukları bilim dünyasıyla buluşturuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezince gerçekleştirilen "Bilim Firarda" etkinliğinde, çocuklar bilimin büyülü dünyasını keşfediyor.

İlçedeki 15 mahallede düzenlenen etkinlikte bilimle iç içe olmalarına fırsat tanınan çocuklar eğlenirken öğrendi. Robotik kodlamadan dedektifliğe, yapboz istasyonundan sanat atölyesine 12 ayrı atölyede etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinliklerde 5-8 yaş aralığındaki özel yetenekli çocukları bilimle buluşturan Kaşif Çocuk ve Çocuk Kütüphanesi atölyeleri de yer aldı. 9-13 yaş aralığındaki çocuklar ise Bilim Merkezinin açtığı atölye çalışmalarında keyifli vakit geçirdi.

14 Ağustos'a kadar devam edecek

75. Yıl Mahallesi'nde atölye çalışmalarına eşlik eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, araştırmayı ve keşfetmeyi seven çocukları bilimle buluşturduklarını belirtti.

Dursun, "Bilimi mahalle mahalle çocuklarımızın ayağına getiriyor, onları birçok aktivite ile buluşturuyoruz. Çocuklarımızın etkinliklerden keyif alması bizler için en büyük mutluluk. Bilim Firarda 14 Ağustos'a kadar çocuklarımızı bilimin büyülü dünyasına çağırmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.