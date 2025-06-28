Bilim Kafe: Şekerin Vücuda Etkileri Tartışıldı - Son Dakika
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Bilim Kafe: Şekerin Vücuda Etkileri Tartışıldı

Bilim Kafe: Şekerin Vücuda Etkileri Tartışıldı
28.06.2025 10:38
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Kırklareli Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, şekerin sağlık üzerindeki etkileri ele alındı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Kırklareli Üniversitesince düzenlenen "Bilim Kafe" buluşmalarında şekerin vücuda etkisi uzmanlarca anlatıldı.

Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gençbay, Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, bilimsel bilgilerin üniversite içerisinde sıkışıp kalmaması gerektiğini vurguladı.

Bilim İletişimi Ofisinin bilimsel bilgilerin vatandaşlarla doğrudan alanında uzman kişilerce paylaşılması amacıyla kurulduğunu anlatan Gençbay, bilgilerin üniversite laboratuvarından, amfiden, bilimsel dergilerden taşıp parklarda, sokaklarda ilk ağızdan ulaştırılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Vatandaşların alanında uzman kişilerden öğrenmedikleri bilgileri değişik mecralardan, sosyal medyadan yanlış edinebildiğine dikkati çeken Gençbay, "Gerçekten de aslında bilgili olmayan kaynaklardan yanlış bilgiler alınabiliyor. Dolayısıyla biz birinci kaynaktan akademik bilgiyi doğrudan halka ulaştırmalıyız. İlk etkinliğimiz şekerin vücuda etkileri, yani şeker dost mu, sinsi bir düşman mı, bunun altını çizeceğiz." dedi.

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Araştırma Görevlisi Esma Oğuz da özellikle şekerin çayla birlikte çok tüketildiğini belirtti.

Çayın Türk kültüründe ayrı yeri ve önemi bulunduğunu ifade eden Oğuz, insanların çaylarına damak tadına, zevklerine ve alışkanlıklarına göre şeker koyduğunu söyledi.

Oğuz, şekerin çok masum olmayan bir gıda olduğunu vurgulayarak, "Vücudumuza aldığımızda bazı reaksiyonlar, ilerleyici hastalıklar şekerle beraber başlıyor. Vücudumuzun temel yakıt kaynağı şekerdir. Kas hücrelerimiz, beyin hücrelerimiz bütün fonksiyonlarını şekerle karşılıyor, enerji depomuzu onunla karşılıyor fakat sorun şurada başlıyor: Şekeri almamız gerekenden fazla tüketmeye başladığımızda, vücudumuzda bazı reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilim Kafe: Şekerin Vücuda Etkileri Tartışıldı - Son Dakika

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