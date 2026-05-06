BİLİMFEST Samsun'da Başladı

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen BİLİMFEST, 60 atölye çalışması ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. BİLİMFEST açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bugün geleceğin teknolojilerini ve bilimsel keşifleri kucaklamanın heyecanını yaşıyoruz. Bilim Samsun'da gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı buluşma, şehrimizin sadece geçmişiyle değil, bilimde inşa edilen geleceğiyle de ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesidir, bir ilanıdır" dedi.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen BİLİMFEST, 6 Mayıs'tan 9 Mayıs'a kadar her gün 09.30 ile 16.30 saatleri arasında Bilim Samsun Kent Park yerleşkesinde gerçekleştiriliyor. 'Samsun'un Bereketli Topraklarında Bilimle Yeşeren Gelecek' temasıyla düzenlenen festivalin açılışına Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin, öğrenci ve öğretmenler katılım sağladı. Festivalde tarım teknolojileri, doğa bilimleri, çevre bilinci ve mühendislik uygulamaları gibi alanlarda 60 atölye çalışması yapılıyor. Geleceğin, çocukların özverileri ile gelişeceğini belirten Halit Doğan, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızı ve gençlerimizin hem bugününün hem de yarının dünyasına en donanımlı şekilde hazırlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu vizyonun en kıymetli meyvelerinden biri olan bugünkü BİLİMFEST Samsun, TÜBİTAK'ın sunduğu çok değerli desteklerle hayata geçmiştir. Bizler Samsun'un bereketli topraklarında bilimle yeşeren gelecek diyerek yola çıktık" diye konuştu.

'KEŞİF KAMPÜSÜ VE BİLİM SAMSUN MERKEZLERİNDE 250 BİN KATILIMCI SAYISINA ULAŞTIK'

Bilim merkezlerinin gelişmesiyle gençlerin daha fazla fırsat bularak çalışmalar yaptıklarını söyleyen Halit Doğan, "Kurtuluş mücadelesinin yandığı azmin ve kararlılığın merkezi istiklal ve istikbal şehri Samsun'umuzda bugün geleceğin teknolojilerini ve bilimsel keşifleri kucaklamanın heyecanını yaşıyoruz. Bilim Samsun'da gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı buluşma, şehrimizin sadece geçmişiyle değil, bilimde inşa edilen geleceğiyle de ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesidir, bir ilanıdır. Şehrimizin bilim ve teknoloji vizyonunu iki ana sütün üzerinde yükseltiyoruz. Samsun Keşif Kampüsü ve Bilim Samsun. Bu merkezlerimizde sürdürdüğümüz atölye çalışmaları ve etkinliklerde 2025-2026 eğitim döneminde tam 250 bin katılımcı sayısına ulaştık. Bu devasa rakam sadece bir iş istatistik değil, Samsunlu gençlerimizin keşfe, icada ve nitelikli eğitime büyük potansiyelinin bir göstergesidir. Bir çocuğun gözündeki merak, bir gencin zihnindeki fikir, geleceğin ilk adımıdır.

'AÇILACAK OLAN BİLİM MERKEZİ VE PLANETARYUM BİNASINDA TÜRKİYE'NİN İLK BİLGİSAYARI SERGİLENECEK'

Samsun'un teknolojide gelişmesi için büyük yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Bununla da yetinmiyoruz. Karadeniz'in en büyük Bilim Merkezi ve Planetaryum projesini önümüzdeki Eylül ayında açarak şehrimize kazandıracağız. 12 bin metrekarelik kompleks, laboratuvarlardan sergi alanlarına kadar gençlerin teknoloji ve inovasyon yolculuğuna eşlik edecek bir keşif noktası olacak. Türkiye'nin ilk bilgisayarı da burada sergilenecek. Önemli bir planetaryum merkezi olacak bu proje Tekkeköy'de yer alıyor. Karşısında ise Baykar'ın yaklaşık 1,5 ay içinde hayata geçireceği eğitim ve yatırım merkezi bulunacak. Bu iki yatırım Samsun'un geleceğine önemli katkı sağlayacak. Yaptığımız çalışmalarla Samsun'u bilime merak duyan gençler için vazgeçilmez bir durak haline getirmeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl TÜBİTAK, TEKNOFEST ve MEB robot yarışmalarına 310 öğrenci ve 57 danışmanla 214 projeyle katıldık. Antalya'da süren MEB robot yarışmaları finallerinde ise 19 robot, 10 öğretmen ve 40 öğrenciden oluşan ekiplerimiz şehrimizi temsil ediyor. Ayrıca 10 farklı takımdan toplam 250 öğrenciye teknik ve malzeme desteği sağladık. Eğitimi sadece binalarla sınırlamıyoruz. 60 köy okulunda 2800 öğrenciyi bilimle buluşturduk. 17 ilçede düzenlenen çocuk şenlikleriyle 55 bin 809 çocuğun hem öğrenmesine hem de şehre aidiyetine katkı sağladık."