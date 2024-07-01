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Bilimin kalbinde eğitim fırsatı

TÜBİTAK Fen Lisesi'nde yetenek sınavı heyecanı: Başvurular başladı

KOCAELİ - Modern teknolojiyle donatılan ve geleceğin bilim insanlarını yetiştiren TÜBİTAK Fen Lisesi, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda yüzde 1'lik dilime giren öğrencileri bekliyor.

Kocaeli'de TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde kurulan TÜBİTAK Fen Lisesi, 2021'de eğitim hayatına başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ortak protokol ile hayata geçirilen lisede, alanında uzman öğretmen ve akademisyenlerle ileri düzey ve yükselen teknolojiler için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılacağı bilim eğitimi veriliyor. Modern teknolojiyle donatılan TÜBİTAK Fen Lisesi, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda yüzde 1'lik dilime giren öğrencileri bekliyor.

Yüzde 1'lik dilime giren öğrenciler, 7 Temmuz'da gerçekleştirilecek yetenek sınavına tabi tutulacak. Yetenek sınavı için son başvuru tarihinin 3 Temmuz olduğu bildirildi.

Okulda 270 öğrencinin eğitim aldığını söyleyen TÜBİTAK Fen Lisesi Müdürü Dr. Hacı Ahmet Yıldırım, yetenek sınavıyla birlikte 90 öğrenci daha alınacağını ifade etti.

"İlk İngilizce hazırlık sınıfı olan fen lisesi burası"

TÜBİTAK Fen Lisesi'nde hazırlık sınıfının olduğu bilgisini veren Yıldırım, "İlk İngilizce hazırlık sınıfı olan fen lisesi burası. Bunun haricinde 2. yabancı dil imkanı var. Bu şuan için Almanca ve İspanyolca. Burası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel program uygulayan bir fen lisesi. Okulumuz; kendine has beceri temelli, derinleşme imkanının çok olduğu özel program uyguluyor" dedi.

"Uzman araştırmacılarla etkileşim içindeler"

Müdür Dr. Hacı Ahmet Yıldırım, TÜBİTAK Fen Lisesi'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ortak protokol ile hayata geçirildiğini hatırlatarak, "Okulumuzun açılışında sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Burası, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli bilim adamı yetiştirme noktasında basamak. Nitelikli bilim adamı yetiştirmekten kastımız; çocuğun bilimsel, araştırma mekanizmasını tatmin edecek uygulama yapıyoruz. Öğrenci, derinleşmeyle ilgi duyduğu alanlarda daha ileri düzeyde eğitim alabiliyor. Laboratuvar imkanlarını kullanabiliyor. TÜBTİAK Gebze Kampüsünde olmamızın temel sebebi de bu. Buradaki ileri araştırma laboratuvarlarını kullanabiliyorlar, uzman araştırmacılarla etkileşim içindeler. Staj yapıyorlar. Gerekli zamanlarda TÜBİTAK tarafından öğrencilere mentör atanabiliyor. Bu imkan sadece bizim okulumuzda" şeklinde konuştu.

"İlk 90'a giren öğrenciler asil kayıt hakkı kazanıyor"

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda yüzde 1'lik dilime giren öğrencilerin yetenek sınavına girmeye hak kazandığına değinen Yıldırım, "Başvurular 1-3 Temmuz arasında yapılıyor. Bu sene için 7 Temmuz'da yapılacak olan bu sınavda ilk 90'a giren öğrenciler asil kayıt hakkı kazanıyor. Bunun haricinde 270 yedek listemiz var" ifadelerini kullandı.

"Okulumuz yatılı"

Dr. Hacı Ahmet Yıldırım, okulun yatılı olduğunu da belirterek, "Bütün öğrencilerimiz yatılı olarak kalıyor. Giyimleri yemek, kitap, bilgisayar gibi ihtiyaçları okulda karşılanıyor. Araştırma, bilim, teknolojiye merakı olan tüm öğrencilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.