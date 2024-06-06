Bilinçsiz Hayvan Kesimi ve Enfekte Etlerin Gömülmesi Hakkında Bilgilendirme Standı Açıldı

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Bilinçsiz hayvan kesimi hem sokak köpekleri hem de insanlar için büyük risk oluşturuyor

ESOGÜ'de açılan stant ile enfekte hayvan etlerinin gömülmesinin önemi hakkında vatandaşlara bilgi verildi

ESOGÜ Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihal Doğan:

"Enfekte hayvan etlerini mutlaka gömmemiz ya da yakarak yok etmemiz gerekiyor"

"Parazitel hastalıklar kontrolsüz hayvan kesimlerinin yaygın olarak yapıldığı ülkelerde çok görülüyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde açılan stant ile enfekte hayvan etlerinin gömülmesinin önemi hakkında vatandaşlara bilgi verilirken, konu hakkında konuşan Prof. Dr. Nihal Doğan, "Köpekler hastalıklı hayvan etlerini tükettikten sonra bağırsaklarında tenya büyüyor ve dışkı yoluyla bizim yaşam ortamlarımıza taşınıyor" dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi poliklinik girişinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi doğaya atılan hayvan etlerinin oluşturduğu etkiyle ilgili bilgilendirme standı açıldı. Otçul hayvanların kist oluşmuş iç organlarının gelişi güzel çevreye atılmasıyla birlikte özellikle sokak köpeklerinin tüketimi, soframıza kadar uzanan bir enfeksiyon hastalığı döngüsünü başlatıyor. Enfekte etleri tüketen hayvanların bağırsaklarında oluşan tenya yumurtaları, dışkı yoluyla dışarı atılarak toprağa ve suya karışıyor. Yetiştirilen sebze ve meyvelerle de evlere taşınarak insanlarda kist hastalıklılarının oluşmasına neden oluyor. Açtıkları stant ile vatandaşlara bu tarz bir döngünün engellenmesi için Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların iç organlarının bilinçsizce sokağa atılmaması gerektiğini anlattıklarını söyleyen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihal Doğan, "Bunların önüne geçmek için enfekte hayvan etlerini mutlaka gömmemiz ya da yakarak yok etmemiz gerekiyor" dedi.

"Kontrolsüz hayvan kesiminin yapıldığı toplumlarda, bu hastalık çok yaygın"

Bilinçsiz ve kontrolsüz şekilde yapılan hayvan kesimlerinin ardından hastalığın yaygınlaştığını, bunu engellemek için kurbanlık hayvanların organlarının gömülmesinin veya yakılmasının büyük önem taşıdığını belirten ESOGÜ Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihal Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada dünyada ve ülkemizde çok yaygın olarak görülen bir parazitel hastalık hakkında halkı bilgilendiriyoruz. Bu hastalık özellikle hayvancılığın ve tarımın yaygın olduğu, kontrolsüz hayvan kesimlerinin yaygın olarak yapıldığı ülkelerde çok görülüyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de hastalıkla ilgili hastalığın asıl kaynağı olan kurban etlerinin etrafa yayılmasını engellemek amacıyla bilgilendirme standı kurduk. Kist hastalığı, çok yavaş ilerleyen, çoğu zaman belirti vermeyen ve iyice büyüdüğü zaman portakal büyüklüğüne kadar ulaşabilen, insanların ve hayvanların karaciğer, akciğer gibi organlarına yerleşen bir parazitel enfeksiyon. Hastalığın kaynağı, köpeklerin bağırsağında yaşayan bir parazittir. Aslında hastalığı doğaya yayan biz insanlarız. Kontrolsüz hayvan kesiminin yapıldığı ve bu enfekte hayvan etlerinin etrafa yayıldığı toplumlarda, hastalık çok yaygın görülüyor. Köpekler bu hastalıklı hayvan etlerini tükettikten sonra bağırsaklarında tenya büyüyor. Büyüdükten sonra ise tenyanın yumurtaları köpek dışkısıyla dış ortama atılıyor. Bu yumurtalar oldukça dayanıklı. Yaklaşık 1 yıl kadar da toprakta ve suda yaşayabiliyor. Doğal sebeplerle de etrafa yayılabiliyor. Sularda da bulunduğu için bu su ile yetiştirilen meyve ve sebzelere taşınıyor. Bunların önüne geçmek için enfekte hayvan etlerini mutlaka gömmemiz ya da yakarak yok etmemiz gerekiyor."