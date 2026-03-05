Bilişim Programları İçin Öğretim Elemanı Yetiştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilişim Programları İçin Öğretim Elemanı Yetiştirilecek

05.03.2026 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖK, bilişim temelli programlar için öğretim elemanı yetiştirmek amacıyla merkezi sınav ve lisansüstü eğitim düzenleyecek.

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, son dönemde açılan bilişim temelli programlar için öğretim elemanı yetiştirilmesi konusunda somut adımlar atacaklarını belirterek, "Kadro onayını aldık. Farklı branşlardan lisans mezunlarına merkezi bir sınav uygulayacağız ve başarılı olanlara bilişim temelli programlarda lisansüstü eğitim imkanı sağlayacağız. Akabinde üniversitelerimizde ilgili programlarda istihdam edeceğiz" dedi.

263'ncü Üniversitelerarası Kurul toplantısı, YÖK Başkanı Özvar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Özvar, yükseköğretimin artık sadece eğitim-öğretim faaliyetlerinin icra edildiği bir alan değil; ülkelerin kalkınma kapasitesinin, beşeri sermaye niteliğinin, üretim gücünün ve uluslararası rekabetçiliğinin şekillendiği stratejik bir zemin olduğunu belirtti.

"Akademik prestij sadece yayın performansıyla özdeşleştirilemez"

Özvar, üniversitelerin akademik prestijinin artık sadece yayın kapasitesiyle ölçülmediğini, aynı zamanda mezunlarına istihdama katılabilme imkanını artırması ve ülkenin ekonomik gelişmesine katkı vermesiyle de kazanıldığını vurguladı.

Özvar, "En az bunlar kadar topluma hizmet de öne çıkan ana maddelerden biri olmaktadır. Bu bakımdan önümüzdeki dönemde akademik prestij konusunda yapacağımız çalışmalarda sözünü ettiğimiz parametreleri de dikkate alacağız" dedi. "Son yıllarda sistemimizi nicelik merkezli büyüme anlayışından çıkarıp kaliteyi, istihdamla uyumu ve toplumsal etkiyi merkeze alan bir dönüşüm çizgisine taşıyoruz" ifadesini kullanan Özvar, kontenjan planlamasında titiz ve detaylı bir süreç yürüttüklerini vurguladı. Özvar, "Bu süreçte üniversitelerimizin fiziki ve akademik kapasitelerini, ülkemizin istihdam yapısını, sektörlerin dönüşüm hızını, iş gücü piyasasındaki eğilimleri ve gelecekte ortaya çıkması muhtemel meslek alanlarını bütüncül bir çerçevede değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeni programlar için nitelikli öğretim elemanı ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli adım atıyoruz"

Son dönemde açılan bilişim temelli programlar için öğretim elemanı yetiştirilmesi konusunda somut adımlar atacaklarını belirten Özvar, konuya ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"Bu konuyla ilgili olarak gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı ile gerekse Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşerek gerekli kadro onayını almış bulunuyoruz. Farklı branşlardan lisans mezunlarına merkezi bir sınav uygulayacağız ve başarılı olanlara bilişim temelli programlarda lisansüstü eğitim imkanı sağlayacağız. Akabinde kendilerini üniversitelerimizde ilgili programlarda istihdam edeceğiz. Böylece, yeni programlar için gereken nitelikli öğretim elemanı ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir adım atmış oluyoruz."

"İşyeri temelli uygulamalı mesleki eğitim"

Küresel ölçekte yaşanan dönüşümün; dijitalleşme, yapay zeka, otomasyon, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik eksenli politikalarla iş gücü piyasasında yeni beceri setlerini zorunlu kıldığını belirten Özvar, meslek yüksekokullarının bu dönüşümün tam merkezinde yer aldığını ifade etti.

Bu dönüşümün odağında "işyeri temelli uygulamalı mesleki eğitim" anlayışı bulunduğunun altını çizen Özvar, "Uygulamalı eğitim halihazırda sistemimiz içinde mevcuttur. Hedefimiz bunu belirli bir standarda oturtmak, kapsamını genişletmek ve sektörle uyumlu biçimde kurumsallaştırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Özvar, Organize Sanayi Bölgelerinde kurulan meslek yüksekokullarının öğrencinin sınıfta öğrendiğini aynı gün üretim bandında, atölyede ya da sahada uygulayabildiği bir yapı inşa ederek, eğitim ile iş dünyası arasındaki kopukluğu büyük ölçüde ortadan kaldırdığını kaydetti. Özvar, şunları kaydetti:

"OSB–MYO mezunlarının yaklaşık yüzde 92 gibi yüksek bir istihdam oranına ulaşması, modelin güçlü bir başarı ürettiğini göstermesi bakımından fevkalade önemlidir. OSB–MYO yaklaşımını kıymetli kılan husus, yalnızca uygulama süresini artırması değil, öğrenmenin doğasını değiştirmesidir."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilişim Programları İçin Öğretim Elemanı Yetiştirilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler
Hürmüz Boğazı’nda binlerce yolcu, İran ablukası nedeniyle gemilerde mahsur kaldı Hürmüz Boğazı'nda binlerce yolcu, İran ablukası nedeniyle gemilerde mahsur kaldı
’Taşacak Bu Deniz’ dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi 'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi
Hülya Koçyiğit’in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama

18:08
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
17:50
Ömer Halisdemir’in kızı ’bordo bereli’ oldu
Ömer Halisdemir'in kızı 'bordo bereli' oldu
17:47
İran saldırısına Aliyev’den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
16:38
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 19:27:58. #.0.5#
SON DAKİKA: Bilişim Programları İçin Öğretim Elemanı Yetiştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.