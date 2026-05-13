Bin Selman ve Bin Zayid Görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile ikili işbirliği ve bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bin Selman ve Bin Zayid arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İki ülke arasındaki işbirliği alanlarının ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmelerin yanı sıra bölgedeki güvenlik ve istikrarı artırmaya yönelik çabalar gözden geçirildi.

BAE haber ajansı WAM'daki haberde de Bin Zayid ve Bin Selman'ın, ikili işbirliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve bu gelişmelerin hem bölgesel hem de uluslararası istikrara yansımalarını görüştükleri ifade edildi.