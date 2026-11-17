Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile ikili ilişkileri ve Rusya-Ukrayna krizindeki arabuluculuk çabalarını görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre Bin Zayid, Abu Dabi'de Şoygu'yu kabul etti.

Bin Zayid ile Şoygu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerini güçlendirme yollarını ele aldı ve ortak ilgi alanına giren meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili ilişkiler ve ortak ilgi alanına giren gelişmeleri ele alan mektubunu Bin Zayid'e iletti.

Şoygu ayrıca krizin çözümüne yönelik diyalog ve diplomatik çabaları güçlendirmek amacıyla ABD, Rusya ve Ukrayna'yı bir araya getiren üçlü görüşmelere ev sahipliği yapmasından dolayı Putin'in teşekkür ve selamlarını BAE Devlet Başkanı'na sundu.

Rus yetkili, BAE'nin Rusya ile Ukrayna arasında yürüttüğü ve her iki taraftan esirlerin serbest bırakılmasında başarı sağlamaya devam eden arabuluculuk çabalarına yönelik Putin'in takdirlerini de aktardı.

BAE, 24 Şubat 2022'de başlayan savaşın çözümüne yönelik arabuluculuk çabaları kapsamında Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakere turlarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Ocak ve Şubat 2026'da iki tura ev sahipliği yapan Abu Dabi, 10-11 Kasım tarihlerinde de üçüncü tura ev sahipliği yapmıştı.

Söz konusu turda Rusya ile Ukrayna arasında geniş kapsamlı bir esir takası konusunda anlaşmaya varılırken, güvenlik, güvenlik garantileri ve toprak meselelerinin ele alındığı görüşmelerde taraflar arasındaki temel anlaşmazlıklara ilişkin bir uzlaşıya ulaşılamamıştı.