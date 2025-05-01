Bina Boşluğuna Düşen Kedi, 7 Saatlik Çaba ile Kurtarıldı

Bina boşluğuna düşen kedi, 7 saatlik operasyonla kurtarıldı

HATAY - Hatay'da 30 santimetre genişliğindeki bina boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından 10 metre derinlikte 7 saat süren mücadeleyle kurtarıldı.

İskenderun ilçesi Doktorlar Caddesi'nde 2 bina arasındaki boşluktan gelen kedi sesini fark eden vatandaşlar kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 metre derinlikteki mahsur kalan hayvanı kurtarmak için başlatılan çalışmayla, itfaiye personelini halatla 30 santimetrelik boşluktan aşağı sarkıtıldı. Zorlu şartlarda yaklaşık 7 saat süren kurtarma ve yakalama çalışmalarıyla kedi kurtarıldı. Ekiplerin iki duvar arasında nefes kesen operasyonuyla kedinin kurtarılması yüzleri güldürdü. Kurtarılan kedi, hayvan barınağına teslim edildi.