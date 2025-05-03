Binali Yıldırım'dan Sırrı Süreyya Önder'e Taziye

(ANKARA) - Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için paylaştığı taziye mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Eski Başbakan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Yıldırım, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.