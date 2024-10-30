Binance Yöneticisi Gambaryan Tahliye Oldu

Güncel

Nijerya'da, kara para aklama dahil çeşitli suçlardan hapis cezasına çarptırılan, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'nin yöneticilerden Tigran Gambaryan tahliye edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme'de görülen davada Gambaryan, kara para aklama da dahil yöneltilen tüm suçlamalardan beraat etmesinin ardından hapishaneden salıverildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar, serbest bırakılan Gambaryan hakkında Devlet Başkanlığı Sarayı'ndaki gazetecilere açıklamada bulundu.

Tuggar, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun, ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Biden'ın, Gambaryan'ın serbest bırakılmasından dolayı Tinubu'ya teşekkür ettiğini aktaran Tuggar, şunlar kaydetti:

"İki lider sohbet ettikten sonra Biden, Tinubu'ya iki ülke arasındaki ortaklığa ve Nijerya'nın işbirliğine, özellikle de kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğine katkılarından dolayı teşekkür etti. Ayrıca, kripto para borsası şirketi (Binance) ile ilgili bir şüphelinin serbest bırakılması konusunda sağlanan işbirliği için de minnettarlığını dile getirdi."

Nijerya hükümeti, Binance hakkında başlattığı soruşturmalar kapsamında 28 Şubat'ta ülkede Binance'in yöneticilerinden Nadeem Anjarwalla ve Gambaryan'ı gözaltına almıştı.

Anjarwalla, martta hapishaneden kaçmış ancak Gambaryan gözaltında kalmıştı.

Nijerya hükümet, şubatta ülkede yasa dışı para transferini ve yerel para birimi nairadaki değer kaybını durdurma çalışması kapsamında Binance'e erişim engeli getirmişti.

Hükümet, 23 Ekim'de Gambaryan'a yöneltilen tüm suçlamaları geri çekmişti.