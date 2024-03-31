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Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı - Son Dakika
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Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı

Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı

Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

31.03.2024 20:51  Güncelleme: 20:53
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Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 96,11)

Arıkan'ın öz geçmişi

Erdal Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı.

Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 1998 yılında mezun olan Arıkan, 1998-2010 yıllarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan AK Parti'nin adayı Arıkan, Bingöl Belediye Başkanlığına 31 Mart 2019'da seçildi.

Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı - Son Dakika

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