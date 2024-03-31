Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 96,11)
Arıkan'ın öz geçmişi
Erdal Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı.
Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 1998 yılında mezun olan Arıkan, 1998-2010 yıllarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan AK Parti'nin adayı Arıkan, Bingöl Belediye Başkanlığına 31 Mart 2019'da seçildi.
Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Son Dakika › Güncel › Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 22.09 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 61.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Cengiz Ergün yüzde 30.44 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor ve açılan sandıkların yüzde 64.47'si açıldı.
Çanakkale'de yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'li Muharrem Erkek, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Erkek, partililere teşekkür ederek Çanakkale'nin demokratik bir kent olduğunu vurguladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Eskişehir'de yerel seçimlerde saat 22.08 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 53.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 39.85 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, oy kullandığı Kağıthane İmece İlkokulu'ndaki 1166 numaralı sandıkta en yüksek oyu alarak birinci oldu. Sandıkta kayıtlı 341 seçmenden 276'sı oy kullandı ve 14 oy geçersiz sayıldı. Murat Kurum 142 oy alırken, diğer adaylara da dağılım şu şekilde oldu: Ekrem İmamoğlu 98, Mehmet Altınöz 6, Azmi Karamahmutoğlu 5, Meral Danış Beştaş 4, Mehmet Satuk Buğra Kavuncu 2, Emre Berk Hacıgüzeller, Umut Çınar, Mustafa Aytaş, Muharrem Mutlu, Birol Aydın birer oy aldı.
AK Parti'nin adayı Erdal Arıkan, Bingöl Belediye Başkanlığını kazandıktan sonra yaptığı açıklamada, şehrin 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlamak için hiç zaman kaybetmeden çalışacaklarını söyledi. Arıkan, halkla iç içe olacaklarını ve istişareyi ön planda tutacaklarını belirtti.
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