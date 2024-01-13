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Bingöl'de Kar ve Tipi Nedeniyle 112 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Bingöl'de Kar ve Tipi Nedeniyle 112 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bingöl'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 112 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı. Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle, merkez ve ilçelere bağlı 112 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekiplerince, köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

Bingöl\'de Kar ve Tipi Nedeniyle 112 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
13.01.2024 - 13:05,  Güncelleme: 13:06
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BİNGÖL'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 112 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle, merkez ve ilçelere bağlı 112 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekiplerince, köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bingöl'de Kar ve Tipi Nedeniyle 112 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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