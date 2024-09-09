Bingöl\'de 15 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

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Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti ile yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda ilçede dere yatağında 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda konuyla ilgili adli işlemlere başlandı.