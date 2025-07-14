Bingöl\'de 15 Temmuz dolayısıyla kurumlara Türk bayrakları asıldı, şehitlikler ziyaret edildi

??????? Bingöl'ün Solhan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kamu kurumlarına Türk bayrakları asıldı, şehitlikler ziyaret edildi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilçe genelindeki kamu kurumları Türk bayraklarıyla donatıldı.
Yeni Mahalle'de bulunan Bazmana Mezarlığı'ndaki şehit kabirleri ziyaret edildi, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Programa, Solhan Kaymakamı Adnan Doğan, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Ziya Ataş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.???????
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