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Bingöl'de Kar ve Tipi Nedeniyle 173 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Bingöl'de Kar ve Tipi Nedeniyle 173 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

BİNGÖL'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı. Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle, merkez ve ilçelere bağlı 173 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekiplerince, köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı. (DHA)

05.01.2024 - 11:38,  Güncelleme: 11:41
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BİNGÖL'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı.

Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle, merkez ve ilçelere bağlı 173 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekiplerince, köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı. (DHA)

Bingöl\'de Kar ve Tipi Nedeniyle 173 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bingöl'de Kar ve Tipi Nedeniyle 173 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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