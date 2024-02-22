Bingöl'de 2 Kilo 600 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de 2 Kilo 600 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bingöl\'de 2 Kilo 600 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 600 gram esrar ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı.

22.02.2024 18:41
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde 2 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ilçede düzenledikleri operasyonda bir kişiyi, 2 kilo 600 gram kubar esrarla yakaladı.

Gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Bingöl, Solhan, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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