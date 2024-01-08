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Bingöl'de 2 kilo 771 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Bingöl'de 2 kilo 771 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 kilo 771 gram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda V.B. ve B.K. isimli şahıslar 2 kilo 720 gram, K.B. isimli şahıs ise 51 gram esrarla yakalandı. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl\'de 2 kilo 771 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
08.01.2024 - 13:43,  Güncelleme: 13:50
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Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 kilo 771 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Jandarma ekiplerince bu kapsamda Genç'te yürütülen çalışmada, V.B. ve B.K, 2 kilo 720 gram, K.B. ise 51 gram esrar ile yakalandı.

3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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