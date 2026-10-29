Bingöl'de 29 Ekim coşkusu Kapalı Spor Salonu'ndaki törenle yaşandı - Son Dakika
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Bingöl'de 29 Ekim coşkusu Kapalı Spor Salonu'ndaki törenle yaşandı

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Bingöl\'de 29 Ekim coşkusu Kapalı Spor Salonu\'ndaki törenle yaşandı
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Bingöl'de Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü, Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Törene Vali Cahit Çelik, Garnizon Komutanı Mustafa Samancı, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

BİNGÖL'de Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Törende konuşan Vali Cahit Çelik, "Cumhuriyetimizin geleceği; bilgili, erdemli, milli ve manevi değerlerine bağlı, düşünen, sorgulayan ve üreten nesillerin omuzlarında yükselecektir" dedi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Bingöl Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene; Vali Cahit Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Samancı, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Baro Başkanı Av. Turan Hişan, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler günün anlam ve önemine dair şiirler okudu.

'29 EKİM MİLLETİMİZİN ÖZGÜR YAŞAMA İRADESİNİN GÜÇLÜ İFADESİDİR'

Törende konuşan Vali Cahit Çelik, 29 Ekim'in milletin bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu belirterek, "29 Ekim 1923, milletimizin bağımsızlık iradesini ve milli egemenlik anlayışını devlet yönetiminin temeline yerleştiren tarihi bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil; milletimizin özgür yaşama iradesinin, kendi geleceğine sahip çıkma kararlılığının ve ortak değerler etrafında kenetlenmesinin en güçlü ifadesidir. Milli Mücadele sırasında ortaya konulan eşsiz fedakarlık ve kararlılık, Cumhuriyetimizin temellerini atmış ve milletimizin kendi geleceğini belirlediği yeni bir dönemin kapılarını açmıştır. Değerli öğretmenlerimiz; sizler yalnızca bilgi aktaran değil, aynı zamanda öğrencilerimize rehberlik eden, onların yeteneklerini keşfetmelerine ve hayata hazırlanmalarına katkı sunan kıymetli eğitim neferlerisiniz. Ülkemizin yarınlarını yetiştirme sorumluluğunu büyük bir özveriyle yerine getiren bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz; sizler Cumhuriyetimizin yarınları, ülkemizin en büyük umudu ve Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarısınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti gençlere emanet etmesi, sizlere duyduğu güvenin ve yüklediği sorumluluğun açık bir göstergesidir. Kendinize güvenin, hayallerinizden vazgeçmeyin ve çok çalışın. Bilimde, teknolojide, sanatta, sporda ve hayatın her alanında elde edeceğiniz başarılarla ülkemizin geleceğine yön vereceksiniz" dedi.

Kaynak: DHA
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