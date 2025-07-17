Bingöl'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.