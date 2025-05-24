Bingöl'de 33 asker için anma töreni düzenlendi

BİNGÖL'de 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerce şehit edilen 33 asker, törenle anıldı.

Bilaloğlu köyü mevkisinde 24 Mayıs 1993'te otobüsten indirilerek şehit edilen 33 asker için anma töreni yapıldı. Saldırının gerçekleştirildiği Bingöl- Elazığ kara yolunun 13'üncü kilometresindeki Anıttepe'de düzenlenen törene; Vali Ahmet Hamdi Usta, Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, 49'uncu Komando Tugay Komutan Vekili Albay Gazi Sever, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Bingöl Belediye Başkan Vekili Hasan Çeçen, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Vahap Baysal ile vatandaşlar katıldı. Törende Türk bayrakları yarıya indirildi, manga atışı yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve dua okundu. Duanın ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, şehitlerin temsili mezarlarına karanfil bıraktı.

'BU KUTSAL EMANETE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Vali Ahmet Hamdi Usta, şehit ailelerinin taleplerini emir bildiklerini ifade ederek, "Hatırlanacağı üzere 32 yıl önce bu topraklarda, yurdumuzun dört bir yanından askerlik görevini yapmak üzere gelen, henüz 20'li yaşlarında ve silahsız olan 33 Mehmetçiğimiz, burada, PKK'lı hainlerce alçakça şehit edildi. Bugün, üzerinden yıllar geçse de hafızalarımızdan asla silinmeyecek olan bu acı hatırayı yad etmek için bir kez daha 33 Er Şehitliği'ndeyiz. Uzun yıllar boyunca bu topraklarda pek çok evladımızı terör belasına kurban verdik. Burada da ne yazık ki 33 şehit verdik. Ancak devletimiz, valiliğimiz ve aziz milletimiz, Allah yolunda can veren bu yiğitleri 'ölü' değil, 'şehit' bilmiş, onların kıymetli emanetlerini baş tacı etmiştir. Şehit ailelerimizin kapısını hep açık tuttuk, onların taleplerini emir bildik. İnşallah bugün olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyetle, aynı kararlılıkla bu kutsal emanete sahip çıkacağız" dedi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,