Bingöl\'de 33 Şehit Asker Anıldı

BİNGÖL'de 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 33 asker, düzenlenen törenle anıldı.

Bingöl'de Bilaloğlu köyü yakınında 24 Mayıs 1993 tarihinde usta birliklerine giderken PKK'lı teröristler tarafından otobüsten indirilerek şehit edilen 33 asker için, saldırının gerçekleştiği Bingöl-Elazığ kara yolunun 13'üncü kilometresinde bulunan Anıttepe'de anma programı düzenlendi.

Törene, Bingöl Valisi Cahit Çelik, Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bingöl Belediye Başkan Vekili Hasan Çeçen, Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Vahap Baysal ile çok sayıda kişi katıldı. Anma programında Türk bayrakları yarıya indirilirken, saygı atışı yapıldı. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu ve dualar edildi. Programın sonunda protokol üyeleri ve katılımcılar, şehitlerin temsili mezarlarına karanfil bıraktı.

Vali Cahit Çelik burada yaptığı konuşmada, "Bugün bu topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak, hiç şüphesiz bunu, memleketimiz için, vatanımız için seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimize borçluyuz. Devletimizi bölmeye çalışan fitne odaklarına karşı el ele, omuz omuza duruşumuz kararlılıkla devam edecektir. Yıkıcıya, bölücüye, darbeciye asla fırsat vermeyeceğiz. Devletimizce takip edilen kararlı politikalarla bir daha bu topraklarda terör belası yaşanmayacak, bin yıllarca birlik ve beraberlik içinde, dostça ve kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, iç kalemizi sağlam tutacağız. Yıllardır aramıza ekilen fitne tohumlarını kökünden söktük, inşallah el birliğiyle bu memleketi de terör belasından kurtaracağız" dedi.