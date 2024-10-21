Bingöl\'de 542 kg Esrar Ele Geçirildi

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Bingöl'de düzenlenen operasyonda iki araçta 542 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince "Narko Çelik-44 Operasyonu" kapsamında Muş-Bingöl Bulvarı'nda 2 aracın durdurulduğunu belirtti.

Ekiplerce araçlarda yapılan aramada 542 kilogram esrar ele geçirildiğini kaydeden Usta, "Araçlardaki 3 şüpheli yakalandı ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan mevcutlu olarak adli mercilere sevk edildi. Bingöl'de zehir tacirlerine göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.