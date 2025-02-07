Bingöl'de 77 Köy Yolu Kapandı

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Bingöl'de 77 köy yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL - Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeni ile 77 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de dün öğlen saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeni ile merkez ve 7 ilçede toplam 77 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinden 115 personel ve 54 araçla yol açma çalışmalarına devam ediyor.