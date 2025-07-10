Bingöl'de AFAD Destek Üssü Kuruluyor - Son Dakika
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Bingöl'de AFAD Destek Üssü Kuruluyor

Bingöl\'de AFAD Destek Üssü Kuruluyor
10.07.2025 13:49
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Bingöl'de deprem riski için 'Mehmetçik AFAD Destek Üssü' kurulması için protokol imzalandı.

Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de "Mehmetçik AFAD Destek Üssü Geçici Barınma Alanı" kurulması için protokol imzalandı.

AFAD İl Müdürlüğünün karşısında yer alan 49. Komando Tugay Komutanlığına ait yaklaşık 60 dönümlük alan, olası bir depremin ardından konteyner kent kurulması amacıyla Milli Savunma Bakanlığınca Valilik, Bingöl Belediyesi ve AFAD'a tahsis edildi.

Bu kapsamda Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Gazi Sever, kurulacak "Mehmetçik AFAD Destek Üssü Geçici Barınma Alanı" için hazırlanan protokolü Valilik Toplantı Salonu'nda imzaladı.

Vali Usta, gazetecilere, Bingöl'de deprem riskinin gündemdeki bir konu olduğunu belirterek, bunun önüne geçmek amacıyla belediye ile kurum ve kuruluşlarla ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kurulacak alanda yaklaşık 400 konteynerin yer alacağı bilgisini paylaşan Usta, Bingöl Belediyesinin altyapı, elektrik ve içme suyu gibi tüm ihtiyaçları karşılayacağını belirtti.

Konteynerlerin kurulumu ile iç donanımlarının ise Valilik ve AFAD İl Müdürlüğünce yapılacağını anlatan Usta, şöyle konuştu:

"Yaptığımız iş Türkiye'deki örneklerden biri. Türk Silahlı Kuvvetleri biliyorsunuz afetlerde en önemli kurumlardan, kuruluşlardan, paydaşlardan birisi. Bu anlamda Tugay Komutanlığının alanından tahsis edilen bölgeyi açarak Türkiye'deki bir örnekliğe imza attık ve 'Mehmetçik Konteyner Kent Alanı' olarak isimlendirdik.

İnşallah ihtiyaç olmaz ama olası depremde konteyner kenti açtığımız zaman bunun güvenliğini de Tugay Komutanlığı kanalıyla sağlayacağız. Belediyemiz bu konuda büyük özveri gösterdi. İhalesini 20 Mayıs'ta yaptı. Yıl sonuna kadar burayı tamamlayacağız ve önümüzdeki dönemde yine afetlerle ilgili, afete hazırlık anlamında çok güzel haberlerimiz olacak. Arazisini tahsis eden Milli Savunma Bakanlığımız, Tugay Komutanlığımız ve Kolordu'muza da teşekkür ediyorum."

Konteyner kent alanının oldukça konforlu şekilde hazırlanacağına işaret eden Usta, burada sosyal donatı alanları, içme suyu, elektrik ve kanalizasyon hatları, mescit, yemekhane, çamaşırhane, eğitim olanakları, oyun parkları ve yeşil alanların yer alacağını kaydetti.

Vali Usta, "İnşallah deprem yaşamayız ama yaşadığımız zaman da en ivedi ve en etkili şekilde buna tepki verecek illerin başında Bingöl gelecek." dedi.

"Tamamlandığında çok örnek bir konteyner kent olacak"

Belediye Başkanı Arıkan da konteyner kentin olası depremlerin ardından güvenli alana taşınma konusunda çok önemli ihtiyaca cevap vereceğini söyledi.

Yeni konteyner kentlerin inşasına da başlanılacağını bildiren Arıkan, şu bilgileri verdi:

"Tamamlandığında çok örnek bir konteyner kent olacak. Bu ilk ve bundan sonraki bütün çalışmaları da aynı ciddiyetle yapacağız. Yapı stokumuzu da güçlendirecek yeni kentsel dönüşüm seferberliğini, Bakanlığımız ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın desteğiyle başlatacağız."

Protokol imza törenine, Vali Yardımcısı Yasin Şahin ve AFAD İl Müdürü Atilla Uzun da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de AFAD Destek Üssü Kuruluyor - Son Dakika

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