Bingöl'de Afet İstasyonları Kuruldu - Son Dakika
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Bingöl'de Afet İstasyonları Kuruldu

Bingöl\'de Afet İstasyonları Kuruldu
16.07.2026 16:42
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Bingöl'de 4 Afet İstasyonu konteyneri, afetlere müdahale için teslim edildi. Vali Çelik, deprem riski vurguladı.

Bingöl'de afet ve acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanan 4 Afet İstasyonu (AFİS) konteyneri, İl Emniyet Müdürlüğü ile Karlıova, Kiğı ve Yayladere kaymakamlıklarına teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl Valisi Cahit Çelik'in katılımıyla AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, 4 AFİS konteynerinin teslimine ilişkin protokol imzalandı.

Törende konuşan Vali Çelik, Bingöl'ün depremsellik açısından Türkiye'nin en riskli illeri arasında yer aldığını belirtti.

Kentin iki büyük fay hattının kesişim noktasında bulunduğunu, Varto Fay Zonu'nun da dikkate alındığında Türkiye'nin en hareketli deprem kuşaklarından birinde yer aldığını anımsatan Çelik, Bingöl'ün en büyük gerçeğinin ve sorununun deprem olduğunu vurguladı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Depremle ilgili 3 önemli süreç var. Birincisi, 'afet öncesi' dediğimiz risk azaltma ve buna hazırlık çalışmaları. İkincisi, afete müdahale. Üçüncüsü de iyileştirme çalışmaları. Özellikle risk azaltmayla ilgili afet öncesi hazırlığınız ne kadar güçlü olursa afete müdahaleniz de o kadar güçlü olur. Rabb'im afet göstermesin ama afet olduğu takdirde de ona müdahale kapasitemiz ne kadar güçlü olursa o kadar daha kısa sürede müdahale etmiş oluruz. Bu konteynerlerde 48 farklı malzeme var. Kesici makaslardan iplere, hiltilerden jeneratörlere kadar birçok farklı malzeme bulunuyor. İnşallah bu çerçevede bizler de afete müdahale anlamında ilçelerimizin kapasitesini güçlendirmiş olacağız."

Törene, Vali Yardımcısı Yasin Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Kiğı Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Yayladere Kaymakamı Mehmet Arsoy ve AFAD İl Müdürü Atilla Uzun katıldı.

Kaynak: AA

Yayladere, 3. Sayfa, Karlıova, Güncel, Deprem, Bingöl, Yaşam, Kiğı, Son Dakika

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