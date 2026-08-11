Bingöl'de Asansör Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Bingöl'de inşaatta montaj sırasında düşen asansörün altında kalan işçi, hastanede yaşamını yitirdi.
Bingöl'de inşaatı devam eden binada montajı yapıldığı sırada düşen asansörün altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir binanın asansörü, montaj sırasında henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Montaj ekibinde yer alan işçilerden Muhammed U. (33), düşen asansörün altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan işçi, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
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