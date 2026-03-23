Bingöl'de ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
F.K. (29) idaresindeki 06 FK 6228 plakalı otomobil, Bingöl-Solhan kara yolunun Ağaçeli köyü mevkisinde yola aniden çıkan ata çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri ile polisler sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada otomobilin çarptığı at öldü.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Ata Çarpan Otomobilde 4 Yaralı - Son Dakika
