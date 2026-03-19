Bingöl'de bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl'de bayramlaşma töreni düzenlendi

Bingöl\'de bayramlaşma töreni düzenlendi
19.03.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bingöl'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Vali Cahit Çelik, makamında düzenlenen programda il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Çelik, daha sonra AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneğini (BİŞHAK) ziyaret ederek şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Vali Çelik, burada, şehitlerin devletin bekası açısından canlarını feda ettiğini söyledi.

Şehit yakınlarının kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Çelik, bu süreçte birlik ve beraberlik içinde olacaklarını belirtti. Çelik, şöyle konuştu:

"Son 40 yılda bu terör belasıyla çok ciddi anlamda mücadeleler oldu. Bingöl halkı da vatan savunmasında Türkiye'de en çok şehit veren şehirlerin başında geliyor. Ben de vatanını ve devletini, bayrağını, kitabını ve mukaddesatını seven insanların yaşadığı bir memlekette vali olarak görev yaptığım için kendimi çok mutlu hissediyorum. Bizler farklılıklarımızı zenginlik olarak görürsek, başkalarının yaptığı fitne fesada uymazsak daha güçlü olacağız. Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi 'Türkiye Yüzyılı' huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olacaktır."

Ardından Şehit Hayrullah Polat Polis Merkezi Amirliği ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Çelik ve beraberindekiler, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Programlara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, MHP İl Başkanı Osman Zeki Baran, siyasi partilerin temsilcileri ve kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 17:29:30. #7.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.