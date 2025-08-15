Bingöl\'de Boğulma Olayı

Bingöl'de termal tesisin havuzuna giren çocuk boğuldu.
Ilıcalar beldesindeki bir termal tesisin havuzunda 7 yaşındaki E.V'yi hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
