Bingöl'de Çapakçur Mikrohavza sulama çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika
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Bingöl'de Çapakçur Mikrohavza sulama çalışmalarında sona gelindi

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Bingöl'de Çapakçur Mikrohavza Sulamaları projesinde çalışmaların sona doğru geldiği belirtildi. Toplam 57 kilometrelik şebeke hattının 47 kilometrelik kısmı tamamlandı ve geriye kalan son 10 kilometrelik alanda çalışmalar devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla bölgede tarımsal istihdama katkı sağlanacak ve milli ekonomiye yıllık 39 milyon TL gelir artışı hedefleniyor.

12.08.2024 16:02
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Bingöl'de Çapakçur Mikrohavza sulama çalışmalarında sona gelindi

BİNGÖL - DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bingöl merkez Çapakçur Mikrohavza Sulamaları işinde boru montaj çalışmalarının devam ettiğini belirterek çalışmalarda sona doğru gelindiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Bingöl'de Çapakçur Mikrohavza Sulamaları projesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Toplam 57 kilometre uzunluğa sahip şebeke hattının 47 kilometrelik kısmının montajı yapılarak toprak altına alındı. Geriye kalan 10 kilometrelik alanda ise çalışmalar sürüyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Toplam 57 kilometre uzunluğa sahip şebeke hattının 47 kilometrelik kısmının montajı yapılarak toprak altına alınmış olup kalan son 10 kilometrelik kısmın bitirilmesi için çalışmalar aralıksız devam etmektedir" dedi.

Genel Müdür Mehmet Akif Balta, "Çapakçur Mikrohavza Sulamaları kapsamında 57 kilometrelik boru, 750 adet sanat yapısı ve 32 kilometre işletme bakım yolu yapılacaktır. Yapılan çalışmalarda sona doğru gelindiğini ve yılsonunda tüm imalatlar tamamlanarak 2025 yılı sulama sezonunda çiftçilerimizin hizmetine sunulacaktır. Yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarladaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede tarımsal istihdama katkı sağlanacak ve yapılacak sulu tarım ile 5 bin 250 dekar tarım arazisinin sulanmasıyla birlikte 2024 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 39 milyon TL gelir artışı hedefleniyor. Sulamadan faydalanacak yerleşim birimleri ise Alıncık, Aşağıköy, Balpınar, Ortaköy, Şabanköy, Üçyaka, Çiris ve Yelesen" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de Çapakçur Mikrohavza sulama çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika

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