Bingöl'de Çiftçilere Hibe Tohum Desteği

Bingöl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yüzde 70 hibeli mısır ve yonca tohumu verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca "Yem Bitkileri Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 211 çiftçiye müdürlüğün bahçesinde düzenlenen programda, 11 ton yonca, 600 torba mısır tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, gazetecilere yaptığı açıklamada, dağıtılan tohumla 5 bin 200 dekarlık alanda 21 ton yem bitkisi hasat edilmesini hedefledikleri söyledi.

Projenin toplam bütçesinin 6,1 milyon lira olduğunu aktaran Bahadır, bunun yüzde 70'inin DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edildiğini kaydetti.

Bahadır, "Özellikle hayvan beslenmesinde kalitenin artmasını, yem girdi maliyetlerinin azalmasını, çiftçilerimizin sürdürülebilir tarım yapmasını, bölgede hayvancılık ve tarım faaliyetlerine olumlu yönde katkı sunmayı hedefliyoruz. Yine et ve süt veriminde olumlu yönde bir iyileşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Çiftçi İsmet Bürkük de piyasaya göre çok uygun maliyetle tohumları aldıklarını belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün çiftçilerin her zaman yanında olduğunu dile getiren Bürkük, "6-7 yıl önce arazilerimizin hepsi boştu, çayırdı ve kimse ekmiyordu. Şu an mısır, yonca, buğday ve arpa ekiyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.