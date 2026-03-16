Bingöl\'de Çığ Yolu Kapadı

Bingöl'de Karlıova ile Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.
Karlıova ilçesinin Kızılçubuk köyü yakınlarında araçların geçişi sırasında yola çığ düştü.
Çığ nedeniyle Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı. Çığ nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
Bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yolun ulaşıma açılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.
