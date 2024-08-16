Bingöl\'de çıkan anız yangını kontrol altına alındı

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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlçeye bağlı Kaynak köyü kırsalındaki bir arazide, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için önlem alınırken, çevredekilerinin de yardımıyla yangın 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede hasar tespiti ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.