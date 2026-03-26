Bingöl'de Çocuklara Giysi Desteği
Bingöl'de Çocuklara Giysi Desteği

26.03.2026 16:24
Karlıova'da 103 çocuğa 5 bin lira değerinde giysi alışveriş kartı dağıtıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından çocukların giysi ihtiyacı için alışveriş kartı desteği sunuldu.

SYDV tarafından ilçe merkezi ve köylerde yaşayan çocuklara 5 bin lira değerinde giysi alışveriş kartı hediye edildi.

Kartlar vakıf personeli tarafından çocukların adreslerine teslim edildi.

Bu kapsamda 103 çocuğa destek sunulduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de Çocuklara Giysi Desteği - Son Dakika

SON DAKİKA: Bingöl'de Çocuklara Giysi Desteği - Son Dakika
Advertisement
