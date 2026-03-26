Bingöl'de Çocuklara Giysi Desteği

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından çocukların giysi ihtiyacı için alışveriş kartı desteği sunuldu.
SYDV tarafından ilçe merkezi ve köylerde yaşayan çocuklara 5 bin lira değerinde giysi alışveriş kartı hediye edildi.
Kartlar vakıf personeli tarafından çocukların adreslerine teslim edildi.
Bu kapsamda 103 çocuğa destek sunulduğu belirtildi.
