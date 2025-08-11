Bingöl\'de Çöp Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çöp dökme alanında başlayıp dağlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Borhane mevkisinde bulunan çöp dökme alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, dağlık alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Karlıova Belediyesi itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
