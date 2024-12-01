Bingöl\'de Dronla Karla Kaplı Menderesler Görüntülendi

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Bingöl'ün yüksek rakımlı bölgesinde karla kaplanan menderesler dronla görüntülendi.

Adaklı ilçesine yakın bölgede çevresi yüksek dağlarla çevrili geniş bir ovaya yayılan menderesler, kar ve yağmur sularıyla besleniyor.

Yaz aylarında bölgedeki köylerin otlak ve su ihtiyacını da karşılayan ova ve menderesler, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Dronla görüntülenen bölgedeki karla kaplı menderesler, güzel görüntüler oluşturdu.