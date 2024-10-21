Bingöl'de el ele verip ormanı temizlediler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bingöl'de el ele verip ormanı temizlediler

Bingöl'de el ele verip ormanı temizlediler Bingöl'de gençler ve il protokolü, ele ele verip ormanlık alanda temizlik yaptı.

21.10.2024 00:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de el ele verip ormanı temizlediler

BİNGÖL - Bingöl'de gençler ve il protokolü, ele ele verip ormanlık alanda temizlik yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle 'Ormanlar İçin El Ele Veriyoruz" etkinliği düzenlendi. Bingöl Şehitlik Anıtı'nın yanındaki çamlık alanda düzenlenen etkinlikte Vali Ahmet Hamdi Usta ve eşi Şerife Usta, protokol üyeleri, çocuklar ile gençler ormandaki atıkları topladı. Vali Usta, eldiveni giydikten sonra eline aldığı çöp poşetiyle atıklarını toplanmasına destek verdi. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı orman temizleme etkinliğinde yüzlerce torba çöp toplandı.

Vali Ahmet Hamdi Usta; "Bugün burada hayatımızda ki en önemli anlardan birini yaşıyor ve çocuklarımızla beraber çok güzel bir sosyal sorumluluk etkinliğine imza atıyoruz. Tabi bu çevre, orman, doğal kaynaklar ve bu yeşillikler gelecek nesillere bir emanettir. Dolayısıyla biz bu değerleri hor kullanmamalıyız. Nasıl ki bir baba ve anne çocuğuna en güzel arabayı, en güzel evi ve en güzel imkanları miras olarak bırakmak istiyorsa, bizde yaşadığımız toplumda bu çevreyi, doğal güzellikleri ve yeşile gözümüz gibi bakmalı emaneti gelecek nesillere güzel bir şekilde bırakmalıyız. Bugün bu anlamlı etkinliğe katılan çocuklarımızın edinecekleri sosyal sorumluluk bilinci ile inşallah artık ormanlarımız daha güvenli olacaktır" diye konuştu.

Orman temizleme etkinliğine katılan Serdar Aksu; "Arkadaşlarımızla beraber doğayı temizlemeye geldik. Lütfen doğamızı kirletmeyelim çevremize hep beraber sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Sedanur Biçer ise, "Bugün doğayı temizlemeye geldik. Doğayı evimiz gibi temiz tutmamız gerektiğini öğrendik. Lütfen herkes doğayı temiz tutsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Güncel, Bingöl, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de el ele verip ormanı temizlediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:15 Önce paylaştı sonra sildi Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekti Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
20:53 Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
19:50 Çete lideri Fırat Sarı’nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum
19 Eki ’Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum’ diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
13:07 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
12:17 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi
12:16 Maliye’den kayıt dışı saat hamlesi 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler
11:26 Arka Sokaklar’daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
10:51 Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik’in cenazesine katılmadı Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
10:33 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
09:55 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu’ya sıçradı Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan ihbarlar geliyor Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor
09:53 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
09:46 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten“ soruşturma başlatıldı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 02:28:18. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de el ele verip ormanı temizlediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.